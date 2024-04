Homem é preso suspeito de manter 12 cães em cativeiro sem água e alimento em GO

Na cidade de Rio Verde, situada no sudoeste de Goiás, a Polícia Civil efetuou a prisão de um homem sob a suspeita de submeter 12 cães a condições de maus-tratos. De acordo com as investigações, o indivíduo, que se identificava como adestrador, mantinha os animais em um cativeiro desprovido de água e alimento.

A operação ocorreu no dia 17 de um mês recente, em uma ação conjunta com a Fiscalização Ambiental e o Centro de Zoonose, após receberem uma denúncia sobre as condições dos animais. No local indicado, a equipe encontrou cães de raças distintas, como border collie e burriler, confinados em baias sujas e sem ventilação adequada.

Conforme informado pela polícia, os animais estavam submetidos a condições de total privação: viviam no escuro, privados de alimento e sem acesso à água.