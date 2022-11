Homem é preso suspeito de golpear mulher grávida após crise de ciúmes

O homem foi encaminhado ao presídio de Nova Crixás e deve deve responder responder por tentativa de homicídio

Um homem foi preso suspeito de golpear uma mulher grávida com um facão, em Nova Crixás, na região norte de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria tido uma crise de ciúmes da mulher de 39 anos com um amigo do casal.

O caso aconteceu no sábado (19). Segundo a delegada Sayonara Lemgruber, o suspeito e a vítima se relacionam há quatro anos.

A polícia informou que ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), localizado na capital.

“Os indícios demonstram que o autor tinha intenção de matar a companheira, com várias perfurações pelo corpo”, disse a delegada.

Ainda segundo a polícia, após a agressão, que ocorreu na casa do casal, o homem teria saído do local e ido até a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde a vítima recebia atendimento. Neste momento, a polícia o abordou e ele foi preso.