Homem é preso suspeito de fazer PIX para ex com ameaças

Em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, um homem de 29 anos foi preso preventivamente, na sexta-feira, 17, suspeito de fazer PIX para a ex com ameaças de morte.

Segundo a Polícia Civil, desde que a jovem de 19 anos terminou relacionamento com o homem e bloqueou o número do mesmo, ele começou a enviar inúmeras transferências bancárias de centavos com conteúdo ameaçador.

“Vou te matar, te prometo agora”, disse o homem, em uma das ameaças.

Fotos divulgadas pela polícia mostram as mensagens ameaçadoras enviadas pelo homem nas transferências bancárias. Como a identidade do suspeito, que é motorista de caminhão, não foi divulgada.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Goianésia, município onde a jovem mora.

“A prisão preventiva foi decretada visando garantir a integridade física da mulher, considerando a gravidade dos fatos”, disse a delegada Poliana Bergamo.

O suspeito deve responder pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência domestica e familiar, ameaça, injúria e perseguição com incidência da Lei Maria da Penha.

Relacionamento conturbado

De acordo com a Polícia Civil, a jovem de 19 anos procurou a Delegacia da Mulher para relatar que ela e o suspeito viveram em uma união estável por aproximadamente um ano. À polícia ela ainda afirmou que o companheiro era ciumento e fazia constantes ameaças e injúrias.

A polícia também conta que, segundo a mulher, no fim do mês de março ela foi fisicamente agredida com murros e chutes pelo ex durante uma viagem. Em maio, a jovem decidiu terminar o relacionamento com o investigado.

Inconformado com o término, o homem começou a enviar mensagens ameaçadoras para a vítima.

“Você quer terminar, mas vai terminar morta”, escreveu o homem, via mensagem de texto.

Após constantes mensagens ameaçadoras, a mulher bloqueou o número do homem, mas passou a receber ameaças por transferências de pequenos valores.

Segundo a Polícia Civil, na quarta-feira (15), ele ainda afirmou ter trocado sua motocicleta por um revólver para matar a mulher e mandou um áudio para a mãe da jovem.

“Amanhã vou aí e vou matar sua filha. Eu paguei foi R$ 8 mil na cabeça dela”, disse o homem à mãe da jovem.