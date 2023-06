Homem é preso suspeito de estuprar três sobrinhas menores de idade

A Polícia Civil informou que o suspeito vinha sendo investigado pelo crime há algum tempo e havia um mandado de prisão preventiva expedido contra ele

Nesta terça-feira (6), um homem de 58 anos foi preso em Sorriso, no norte do estado, sob a suspeita de ter estuprado três de suas sobrinhas.

Segundo as autoridades policiais, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual da Delegacia de Sorriso tomou conhecimento dos abusos por meio de boletins de ocorrência registrados pelos familiares das vítimas no final do mês de abril.

De acordo com os relatos, os abusos ocorreram na residência do suspeito enquanto as crianças, com idades de 7, 11 e 12 anos, estavam pernoitando lá. As vítimas eram sobrinhas do suspeito por afinidade, sendo parentes de sangue de sua esposa.

Uma das vítimas, uma menina de 11 anos, reside no estado do Maranhão e teria sido abusada durante uma visita de férias aos familiares em Sorriso, no mês de janeiro. Durante o interrogatório, o investigado negou as acusações.

A Delegacia de Sorriso aguarda os resultados dos exames periciais realizados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) como parte das investigações em andamento. Esses exames serão fundamentais para fortalecer as evidências contra o suspeito.