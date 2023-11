Homem é preso suspeito de estuprar o própio filho e mais 8 crianças

O pedido de prisão foi transitado e julgado, não cabendo mais recurso, e o homem foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão em regime fechado

No último domingo, um homem de 64 anos foi detido em Maceió sob a acusação de estupro de vulnerável, crime que teria cometido contra seu próprio filho em 2018, quando a criança tinha apenas 4 anos de idade.

De acordo com os registros, a família vivia em João Pessoa, na Paraíba, e a separação ocorreu devido ao comportamento agressivo do homem em relação à mãe da criança. Após a separação, a guarda do filho foi compartilhada entre os pais. Posteriormente, a mãe mudou-se para a França e conseguiu autorização para levar o filho consigo. O crime aconteceu quando a criança veio passar férias com o pai.

Após esse período, o menino começou a apresentar comportamentos estranhos, o que alertou a mãe. Ela procurou a ajuda de uma psiquiatra, o que levou à descoberta do crime. O mandado de prisão foi emitido pela Justiça da Paraíba e executado por policiais da Oplit, da Polícia Civil de Alagoas, no endereço do acusado, localizado em Maceió.