Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 12 anos em TO

O suspeito foi capturado em Aparecida de Goiânia

Um homem de 40 anos foi detido sob suspeita de ter cometido estupro contra a enteada de 12 anos. Os abusos teriam ocorrido na residência da vítima, situada em Dianópolis, no estado do Tocantins.

De acordo com as autoridades policiais, a mãe da vítima estava ciente dos crimes. O padrasto foi preso na terça-feira (20) pelas equipes do 5º Distrito Policial (DP) de Goiás, após informações fornecidas pela Polícia Civil do Tocantins.

A polícia informou que, após prestar depoimento em julho de 2023, a mãe da vítima e o padrasto fugiram juntos para o estado de Goiás. O inquérito foi concluído em janeiro deste ano, resultando no indiciamento do padrasto pelo crime de estupro de vulnerável. A mãe da vítima também foi indiciada, desta vez por omissão.