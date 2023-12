Homem é preso suspeito de estuprar e roubar mulheres em Goiânia

Os casos ocorreram em 2020, no entanto, a polícia só tomou conhecimento este ano

Um homem foi detido sob suspeita de ter estuprado pelo menos quatro mulheres em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil, ele atraía as vítimas, alegando que estava interessado em contratá-las para fins sexuais. Além dos crimes de abuso sexual, o suspeito também realizava roubos contra as vítimas.

Os casos ocorreram em 2020, no entanto, a polícia só tomou conhecimento este ano, após o suspeito voltar a circular no local de trabalho das mulheres.

Através das investigações, foi constatado que o suspeito convidava as vítimas para programas, e após entrarem em seu veículo, eram levadas a um terreno baldio, onde eram abusadas sexualmente sob ameaças e extrema violência.

Após a ocorrência dos crimes, o suspeito roubava os pertences das vítimas e as deixava abandonadas em locais isolados. Ele foi preso na sexta-feira (15), no Setor Cidade Jardim.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido denunciado pelo Ministério Público anteriormente por cometer crimes semelhantes.