Homem é preso suspeito de estuprar e gravar crime em Formosa (GO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), efetuou a prisão de Nailton Silva Santos, de 39 anos, em Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal. Ele é suspeito de cometer um estupro contra vulnerável e gravar a ação.

O crime ocorreu em outubro de 2023, quando a vítima participava de uma festa na residência do suspeito, junto com outras pessoas. Durante o evento, ela ingeriu bebidas alcoólicas e acabou adormecendo em um colchão no chão. Na manhã seguinte, ao se levantar para ir ao banheiro, percebeu desconforto em suas partes íntimas.

Posteriormente, testemunhas tiveram acesso a uma gravação na qual Nailton confessava ter mantido relações sexuais com a vítima enquanto ela estava desacordada. Ao descobrir o ocorrido, a mulher decidiu denunciá-lo.

A Deam solicitou a prisão preventiva do suspeito, e os agentes cumpriram o mandado. Nailton, que já possuía antecedentes criminais por outros delitos relacionados a violência sexual, permanecerá detido à disposição da Justiça.

Além do caso em questão, o indivíduo está sob investigação por possíveis outros crimes de natureza sexual. A divulgação de sua imagem pela polícia tem o intuito de encorajar outras eventuais vítimas a denunciá-lo ou colaborar com as investigações.