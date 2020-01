Homem é preso suspeito de estuprar duas crianças

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (16), um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de estuprar dua crianças. De acordo com a polícia, as vítimas têm 11 e 12 anos de idade.

Gleison Silva Marques da Paixão foi preso dentro de casa. Ainda de acordo com a polícia, as duas meninas relataram que sofriam abusos sexuais constantemente, há mais de um ano. O caso ocorreu em Belo Horizonte-MG.

A criança de 12 anos é cunhada do suspeito. As duas crianças falam com certeza sobre tudo que aconteceu, segundo a policia. Moradores do bairro se revoltaram e quase agrediram o homem.

O homem nega a autoria dos crimes.