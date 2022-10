Homem é preso suspeito de estuprar criança

Segundo a investigação, ele também teria compartilhado ao menos 2 mil vídeos de pornografia infantil

Um homem foi preso pela Polícia Federal em Belém nesta terça-feira (11) suspeito de estuprar uma criança, filmar o crime e ainda compartilhar as imagens por aplicativo de conversa.

A Operação Sparverius cumpriu o mandado por estupro de vulnerável no distrito de Outeiro, em Belém . O homem, que não teve idade revelada, também foi alvo de mandados de busca e apreensão para “obter mais provas”.

Policiais também estiveram na casa de outro homem, morador do bairro Pedreira, também em Belém, para apreensão de materiais porque, segundo a PF, “há indícios de divulgação de fotos e vídeos de abuso de crianças e adolescentes”.

“A Polícia Federal conseguiu identificar pessoas que estavam compartilhando entre si, bem como para usuários no exterior, conteúdos pornográficos infanto-juvenil”, afirmou o delegado James Miranda, responsável pela investigação.

Celulares e outros dispositivos eletrônicos foram apreendi “Algumas dessas mídias indicavam a produção tendo como vítimas alguma criança ou adolescente presente no território do estado do Pará”, detalhou ainda o delegado.

As investigações seguem em andamento “com possibilidade de se encontrar mais vítimas e criminosos”, informou a polícia.

Se os crimes forem confirmados, os investigados poderão responder por estupro de vulnerável, produção, armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil. Somadas, as penas podem chegar a 33 anos de prisão. O nome da operação faz alusão à ave de rapina falcão sparverius.