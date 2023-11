Homem é preso suspeito de estuprar criança de 2 anos

O crime ocorreu em janeiro de 2018, na cidade de Anápolis, localizada a 55km de Goiânia

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (2), um homem de 38 anos, suspeito de estuprar um bebê de 2 anos, enquanto a mãe da criança estava ausente, buscando cuidados médicos no hospital. O suspeito estava foragido desde então, mas foi finalmente capturado no município de Água Boa, no estado do Mato Grosso, quase seis anos após o incidente chocante.

Na época do crime, o homem estava vivendo temporariamente na casa da mãe da criança. Durante a ausência da mãe, que estava no hospital devido a problemas de saúde, o suspeito ficou responsável pela guarda da criança. Ao retornar para casa e perceber sinais de sangue na fralda e nas partes íntimas da criança, a mãe imediatamente suspeitou de abuso sexual cometido pelo homem. Preocupada com o bem-estar da criança, ela a levou ao hospital e ao Instituto Médico Legal (IML) para avaliação.

Após exames periciais, o estupro foi confirmado, fortalecendo as suspeitas da mãe e consolidando as evidências contra o suspeito.