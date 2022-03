Homem é preso suspeito de estuprar afilhada de 8 anos, no Novo Gama

“Valendo-se da confiança da família da vítima, abusou desta por mais de uma vez, segundo relatos da mãe e vizinhos”, consta na ocorrência

Na última quarta-feira, 30, um ex-vigilante prisional temporário, de 51 anos, foi preso acusado de estuprar a afilhada, de apenas 8 anos, no Novo Gama, entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, a menina relatou os abusos à mãe, que procurou a polícia.

Alguns vizinhos também foram ouvidos pelos policias e alegaram que não era a primeira vez que o homem cometia o crime.

“O fato principal foi em fevereiro deste ano. Valendo-se da confiança da família da vítima, abusou sexualmente desta por mais de uma vez, segundo relatos da mãe e vizinhos”, descreve a ocorrência.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito negou o crime em depoimento, porém entrou em contradições.

O caso está sendo investigado e o homem, que teve a prisão temporária decretada, foi transferido para o presídio da cidade.