Homem é preso suspeito de assaltar a casa dos próprios tios

Segundo a polícia, Marcelo, na companhia de um irmão e de mais três comparsas, entraram na casa dos próprios tios, com armas brancas e realizaram o roubo na residência

Foi preso, nesta quarta-feira (21), um homem identificado apenas como ‘Marcelo da Tribo’, de 27 anos, suspeito de assaltar os próprios tios. O crime aconteceu no mês de julho do ano passado, na rua Aldenor Pereira, no bairro Rio São João, em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís.

Segundo a polícia, Marcelo, na companhia de um irmão e de mais três comparsas, entraram na casa dos próprios tios, com armas brancas e realizaram o roubo na residência. Das vítimas foram levados eletroeletrônicos, dinheiro, joias e uma arma de fogo.

Após o crime, dois suspeitos foram presos e autuados em flagrante, sendo que Marcelo continuava solto.

Ele foi preso nesta quarta, na Rua 15, no bairro Jota Lima, em São José de Ribamar.

A prisão do suspeito foi feita pela Delegacia Especial de São José de Ribamar, com apoio da Guarda Municipal, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1° Vara Criminal de São José de Ribamar.