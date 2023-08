Homem é preso suspeito de ameaçar e agredir grávida em MT

A vítima informou que o agressor afirmou fazer parte de uma facção criminosa e o ameaçou de morte assim que for liberado da prisão

Neste sábado (5), uma mulher grávida acionou a Polícia Militar e relatou ter sido vítima de agressão e ameaças por parte de seu companheiro no bairro Vila Mariley, localizado a 218 km de Cuiabá.

Segundo o relato da vítima, o suspeito, de 34 anos, a enforcou e ameaçou pisar em sua barriga com o intuito de prejudicar a gestação e colocar em risco a vida do bebê que está por vir. A mulher também revelou que as agressões eram frequentes, caracterizando um histórico de violência.

Quando a polícia chegou ao local, encontraram a mulher acompanhada de seu pai, que testemunhou os fatos e confirmou a veracidade das alegações da filha.

O suspeito foi detido pelas autoridades e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis para prestar depoimento e responder pelo crime.