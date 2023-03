Homem é preso suspeito de aliciar crianças por meio de jogos online para estuprá-las

Foi apreendido na casa dele um celular com vídeos pornográficos de crianças e conversas com as vítimas

Israel Rodrigues de 24 anos foi preso, na terça-feira (7), suspeito de usar jogos online para atrair quatro adolescentes para estuprá-los em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. A investigação começou após o pai de uma vítima registrar boletim de ocorrência. Ele notou comportamento estranho no filho. Leia também Escola inclusiva deve considerar experiência de vida, diz professora

Receita libera nesta quinta programa gerador do IR 2023

Brasileiro troca o arroz, feijão e carne por salgado para economizar com almoço A polícia apurou que o suspeito teria bastante influência sobre alguns meninos que participam de jogos online, principalmente o jogo “Free Fire”. Ele usou o jogo para se aproximar das vítimas e, depois de ganhar a confiança, as levava para sua casa para tentar abusar sexualmente delas. A divulgação da imagem e identificação do preso foi precedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 547/2021- PC, e do Despacho do Delegado responsável pela investigação, especialmente porque visa a identificação de novas vítimas de acordo com interesse público.