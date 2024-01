Homem é preso suspeito de agredir companheira grávida após chá revelação em GO

Durante o interrogatório, o homem negou as acusações e efetuou o pagamento de uma fiança no valor de R$ 17 mil para garantir sua liberdade

Um engenheiro de 26 anos foi detido sob suspeita de agredir sua namorada, que está grávida, após a celebração do chá revelação do sexo do bebê, em Caldas Novas, no sul do estado.

A vítima relatou à polícia que as agressões ocorreram durante a madrugada e no horário do almoço do domingo (21), sendo o engenheiro preso minutos após a denúncia.

A namorada do suspeito, de 35 anos e no terceiro mês de gestação, realizou o chá revelação para a família na noite de sábado (20). Segundo seu depoimento à polícia, após o evento, o engenheiro saiu sozinho para uma festa e retornou para casa altamente alterado.

No momento, o suspeito teria proferido diversos xingamentos à namorada, segurando-a pelos braços e ameaçando-a, conforme detalhado pela polícia. Posteriormente, ele teria se retirado do local. Na hora do almoço do domingo, convidou a vítima para uma conversa, que aceitou o convite.

No local combinado, segundo a polícia, a namorada foi novamente vítima de violência, levando-a a procurar imediatamente as autoridades para denunciar o namorado. Minutos após a denúncia, a Polícia Civil localizou e prendeu o suspeito na casa de um tio dele.

Durante o interrogatório, o engenheiro admitiu ter proferido ofensas verbais à namorada, mas negou veementemente as acusações de ameaças e agressões físicas. O suspeito foi autuado por injúria, ameaça e violência doméstica. Contudo, ele efetuou o pagamento da fiança correspondente a 12 salários mínimos e foi liberado.