Homem é preso suspeito de agredir a companheira com golpe de faca nas partes íntimas

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava bêbado e a atingiu enquanto ela estava deitada na cama

Um homem foi preso suspeito de agredir uma mulher com uma facada nas partes íntimas em Goiânia. O caso aconteceu no sábado (10), no Jardim Novo Mundo.

Um outro homem também foi preso suspeito de ajudar o companheiro da mulher a fugir do local. Ambos foram encontrados em uma plataforma de ônibus localizada na Avenida Anhanguera, próximo ao local dos fatos.

O homem preso suspeito de ser comparsa do companheiro da vítima afirmou que o caso aconteceu após uma discussão entre o casal.

À polícia, a mulher relatou que havia acabado de chegar do trabalho e tinha ido para o quarto descansar quando foi atacada pelo companheiro, que entrou no quarto alcoolizado.

Os policiais ainda informaram que o golpe de faca foi realizado entre as pernas da mulher, próximo à vagina. Fotos mostraram a cama em que ela estava deitada com manchas de sangue.

O suspeito negou ter atingido a mulher com a faca. Ele foi encaminhado ao distrito policial.

Após o crime, a mulher foi encaminhada ao pronto socorro. Não foi informada a unidade de saúde ela foi atendida para que o g1 solicitasse seu estado de saúde.