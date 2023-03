Homem é preso suspeito de abusar sexualmente e engravidar adolescente de 16 anos

O suspeito já responde pelo crime de tráfico de drogas

A Polícia Civil do Estado do Amapá prendeu um homem de 44 anos de idade, acusado pela prática do crime de estupro, em Mazagão, município do Amapá.



“Conforme investigação, a vítima, que, atualmente, está com 16 anos de idade, sofre abusos sexuais há pelo menos 2 anos. Os abusos sofridos pela vítima resultaram em gravidez, estando com uma idade gestacional de 16 semanas”, explicou o Delegado Anderson Ramos.

O homem preso, que já responde pelos crimes de tráfico de drogas será encaminhado à audiência de custódia.