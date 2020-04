Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de enteada por 5 anos

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso, nessa terça-feira, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 15 anos. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar (PM) após várias denúncias anônimas relatarem o crime.

O caso aconteceu no município de Vitorino Freire-MA. Segundo a PM, as denúncias alegam que os abusos eram recorrentes e aconteciam há cinco anos. Ao chegar na residência, a polícia conversou com a vítima e a mãe. Ambas confirmaram os abusos e também afirmaram que o suspeito fazia ameaças de morte.

Durante a abordagem, o suspeito não estava em casa. A PM foi embora, mas retornou e realizou um cerco na residência. O suspeito tentou escapar, mas foi preso pelos policiais militares. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.