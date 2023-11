Homem é preso suspeito de abusar da própria filha de apenas 11 meses em AL

O homem também é suspeito de agredir companheira

No bairro da Santa Lúcia, parte alta de Maceió, um homem de 48 anos foi detido na noite do último domingo (26) sob a suspeita de agredir sua companheira, de 38 anos. Além disso, a mulher o acusou de abusar da filha do casal, uma criança de apenas 11 meses.

De acordo com informações da Polícia Militar de Alagoas, o suspeito apresentava sinais de espancamento, indicando que teria sido alvo da revolta de populares que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Os supostos agressores já haviam fugido quando a polícia chegou ao local.

O homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro do Martins para receber atendimento médico. Posteriormente, foi encaminhado à Central de Flagrantes, no Pinheiro, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal contra a mulher e violência doméstica.

O Conselho Tutelar da VII Região compareceu ao local e acompanhou a mãe e a filha até a Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual (RAVVS) no Hospital da Mulher, com o objetivo de realizar exames na criança. Contudo, o procedimento não pôde ser realizado devido à ausência do registro de nascimento da criança, desconhecido pela mãe.