Homem é preso portando arma próximo ao Pistão Sul

Na tarde desta quinta-feira, 23, um homem que escondia um revólver calibre 38 foi preso por policiais militares da Rotam, próximo a um mercado no Pistão Sul.

Policias militares foram informados que um homem, de motocicleta, estava rondando um estacionamento de supermercado no Pistão Sul. Os policiais foram ao local e abordaram o motociclista.

Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém em um baú fixado na moto, os militares encontraram um revólver calibre 38 sem munições. O homem foi preso e encaminhado à 21º DP para registro da ocorrência.

Outra apreensão

Na tarde dessa quinta-feira, 23, policiais militares apreenderam outra arma no parta-mala de um carro, no Recanto das Emas.

Os militares passaram a patrulhar as imediações, após uma denúncia de um pedestre, e logo viram um veículo com as mesmas características passadas. Na revista veicular foi encontrada uma espingarda calibre 22 com uma munição intacta e um cartucho deflagrado. O abordado foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.