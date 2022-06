STJ nega pedido de Arruda de suspensão das condenações

Com a decisão, o ex-governador Arruda continua inelegível para cargos públicos, e não poderá participar das eleições deste ano

Após receber uma resposta negativa ao pedido de anulação da inelegibilidade de oito anos feito ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), imposta a ele em uma condenação por improbidade administrativa, Arruda foi ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) atrás de outra resposta.

Entretanto, o final foi o mesmo, e o STJ negou o pedido do ex-governador José Roberto Arruda (PL). Com a decisão, os direitos políticos de Arruda seguem suspensos, ou seja, ele não poderá concorrer a nenhum cargo público nestas eleições.

A defesa do ex-governador do DF entrou com o pedido com base em modificações legais que tornariam mais brando o tratamento a agentes públicos processados por improbidade. Mas o ministro Gurgel de Faria declarou não ter competência para conceder o pedido, e julgou que quem deve analisar o caso é o Supremo Tribunal Federal (STF).