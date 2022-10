Homem é preso por vender cabeças de jacarés como artesanato

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada por meio de denúncias e encaminhou o homem para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat)

Um homem, de 44 anos, foi preso por vender ilegalmente cabeças de jacarés como artesanato, na praça Ary Coelho, região central de Campo Grande, nessa segunda-feira (24).

Para os policiais, o homem disse que trouxe as cabeças dos répteis de Miranda (MS), cidade localizada no Pantanal de Mato Grosso do Sul. De acordo com a PMA, as peças ainda estavam em decomposição e com forte odor.

A causa da morte dos animais não foi identificada. O homem também foi autuado administrativamente e multado em R$ 500, de acordo com a PMA. Ele foi enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, que trata sobre a proteção tanto da fauna, quanto do produto e subproduto advindo dela.

“Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”, detalha o artigo 29.



O crime tem pena de detenção de seis meses a um ano e multa.