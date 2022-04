Homem é preso por tentativa de estupro em Juazeiro

Conforme a vítima, o homem a ameaçou com uma faca. No momento em que ele tentou fazer com que ela tirasse as roupas, ela gritou por ajuda

No norte da Bahia, na cidade de Juazeiro, um homem foi preso em flagrante sob a suspeita de tentar estuprar uma mulher. O crime ocorreu na madrugada do último domingo, 8. Durante ronda na região, policiais militares escutaram um pedido de mulher vindo de dentro de uma casa. Ao chegarem na residência, a equipe policial conteve o suspeito, que apesar de ter tentado fugir, não conseguiu. Conforme a vítima relatou aos policiais, o homem a ameaçou com uma faca. No momento em que ele tentou fazer com que ela tirasse as roupas, ela gritou por ajuda e foi agredida fisicamente. O suspeito chegou a cortar a mão da mulher. No entanto, ainda não se sabe se a vítima conhecia o agressor ou se ele invadiu a residência dela. Ele irá passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira, 4.