Homem é preso por maus-tratos e extorsão contra pais idosos em Goiânia

A casa apresentava sujeira, falta de alimentos apropriados e resíduos deteriorados na geladeira, exalando um forte odor de decomposição

Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Civil de Goiânia, suspeito de negligenciar as necessidades básicas de seus pais idosos, de 87 e 92 anos, respectivamente. A descoberta do caso ocorreu após uma denúncia anônima, resultando na operação da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Goiânia (Deai), na última terça-feira (9).

O suspeito, que detinha posse dos cartões dos pais há mais de um ano, não realizava os devidos pagamentos para despesas essenciais, como alimentação, vestuário, manutenção da residência e medicamentos cruciais para a sobrevivência dos idosos.

A mãe, que é cadeirante, estava acamada e encharcada de urina. Ao avistar os policiais, solicitou ajuda incessantemente, pedindo por água, comida e assistência médica devido às dores corporais. Revelou que o filho a alimentava apenas com bolachas, mas que não conseguia ingerir. Enquanto isso, o pai, desnutrido e pálido, encontrava-se com as roupas sujas.

Na residência compartilhada, o quarto do suspeito revelou a presença de objetos perigosos, como um facão, um punhal e um porrete de madeira, além de artefatos góticos. Os cartões bancários dos idosos foram descobertos dentro de um copo no armário, juntamente com documentos evidenciando mais de 10 empréstimos realizados nas contas das vítimas.