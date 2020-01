Homem é preso por matar e ocultar corpo de jovem de 20 anos

PUBLICIDADE 

Nessa quarta-feira (1º) um homem de 24 anos foi preso após matar uma mulher e ocultar o corpo dela. Paulo Henrique Fernandes da Silva usou o macaco hidráulico do veículo em que estava para matar Ana Victória dos Santos Gomes, 20 anos, em Cabeceiras de Goiás.

A delegada responsável pelo caso, Gabriela Mol Câmara, disse que Paulo ainda tentou mentir para a polícia. Ela explica que ele procurou a Polícia Militar no início da manhã de quarta e disse que estava mantendo relações sexuais com a jovem dentro do carro quando foram abordados por dois assaltantes, que teriam levado o carro e a mulher.

A delegada contou, ainda, que o suspeito confessou ter assassinado a vítima após contradições no depoimento. Ele levou, então, a polícia até o local onde o corpo esta escondido. Após confessar o crime, ele disse ter conhecido a vítima em uma festa de ano novo e, após um desentendimento, Ana teria mordido Paulo e, por isso, ele a agrediu com um soco.

Paulo pegou o macaco hidráulico e matou a vítima após ela ameaçar chamar a polícia. Ele ateou fogo no veículo em que cometeu o crime para ocultar os vestígios do crime. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil de Unaí. O criminoso foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.