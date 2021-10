Homem é preso por manter mulher e filhas em cárcere privado

Aos policiais, a mulher contou que, além de ser agredida frequentemente, ela era privada do sono. O suspeito, de 20 anos, dizia que se ela dormisse, ele a mataria

Na segunda-feira (4), uma mulher de 26 anos e as duas filhas dela, de 2 e 4 anos, foram resgatadas de uma casa onde eram mantidas em cárcere privado, na cidade de Nova Serrana (MG).

Aos policiais, a mulher contou que, além de ser agredida frequentemente, ela era privada do sono. O suspeito, de 20 anos, dizia que se ela dormisse, ele a mataria. O homem foi preso por cárcere privado e tortura.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu colocar um bilhete dentro do bolso de uma amiga de forma bem discreta em um dos poucos contados que teve com pessoas externas.

No bilhete havia um pedido de ajuda por causa das agressões e do cárcere. A amiga da vítima acionou a Polícia Militar na segunda-feira, quando completava um mês que as vítimas estavam presas na casa.

Os policiais invadiram a casa e a vítima correu desesperada para perto deles. O suspeito tentou fugir e resistiu à prisão, agredindo os militares que o algemaram.

A mulher estava com várias marcas de agressão pelo corpo. Ela contou que era agredida toda vez que tentava fugir e era proibida de usar o celular.

O suspeito tem outras passagens por violência doméstica e inclusive já tinha mantido outra ex-companheira em cárcere privado