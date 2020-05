Homem é preso por jogar mesa na mãe e agredir vizinhas e policiais

PUBLICIDADE 

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante após arremessar uma mesa de vidro contra a própria mãe e ameaçar e agredir duas vizinhas. Na tentativa de conter o agressor, uma equipe da polícia também foi agredida pelo homem. De acordo com as autoridades locais, o suspeito estava embriagado e sob efeito de drogas.

O caso ocorreu em Miracatu-SP e foi divulgado pela polícia na manhã desta sexta-feira (22). Uma das vizinhas relatou à Polícia Civil que o suspeito realizou ameaças contra ela enquanto portava uma barra de ferro, na terça-feira (19).

Na quarta-feira (20), o suspeito retornou até à frente da casa da vítima e iniciou uma série de ofensas contra ela. Além disso, o homem foçou a estrutura do portão. Nesse momento, o agressor jogou uma pedra contra a nora da vizinha, de 20 anos, que estava entrando na casa. Em seguida, as duas acionaram a polícia.

Os policiais militares chegaram até o local e ouviram um som alto, no momento em que o homem havia arremessado uma mesa de vidro que atingiu o braço da mãe dele. A equipe se mobilizou para conter o suspeito, mas ele ainda ofereceu resistência e desferiu golpes contra os agentes. Após conter o agressor, os PMs o encaminharam até a Delegacia Sede da cidade.

Segundo as informações da Polícia Civil, o suspeito chegou muito agitado na unidade e seguiu com as tentativas de agressão contra os policiais. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal e violência doméstica.

