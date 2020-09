Homem é preso por importunação sexual após ser flagrado se masturbando em ônibus

PUBLICIDADE

Um homem foi detido na noite dessa segunda-feira (31). O acusado foi flagrado se masturbando em um ônibus do sistema Transcol na Serra, na Grande Vitória. Ele teria praticado o ato enquanto olhava para uma mulher.

A vítima denunciou que o homem estava em um outro banco, com a calça aberta. Ele se masturbava e tentava esconder o ato com uma bíblia, enquanto olhava para a passageira. Em seguida, a mulher se levantou, foi para a porta do meio e o homem tentou ir atrás dela.

O motorista do ônibus percebeu a ação, fechou as portas, saiu e pediu ajuda. O homem tentou fugir, mas pessoas que viram a cena o seguraram até a chegada da Guarda Municipal.

O homem foi detido e autuado por importunação sexual. Ele nega o crime.