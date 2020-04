Homem é preso por furtar crânios de cemitério e tentar vender para ritual

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso após violar duas sepulturas do cemitério da cidade e tentar vender dois crânios para um ‘ritual de magia negra’, em Perdões (MG). Segundo a Polícia Militar, as ossadas ainda não foram identificadas.

O homem, de 42 anos, estava no parque de exposições do município com as peças dentro de uma sacola, quando foi abordado.

Após denúncia os agentes da polícia abordaram o homem que acabou confessando o furto dos crânios no cemitério. Ele venderia cada crânio por R$ 50 reais.