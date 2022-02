Homem é preso por estupro de criança e avó da menina é detida por maus tratos em Maceió

A avó flagrou os abusos, no entanto, partiu contra a neta e os vizinhos a denunciaram por maus tratos. O homem foi preso e a mulher detida

Em Maceió, Alagoas, uma menina de apenas 7 anos foi estuprada por um homem de 50 anos e ainda foi agredida pela avó, de 52. Os abusos aconteceram quando a mulher saiu de casa para comprar bebidas na noite desta quarta-feira, 23. Ao chegar em casa, a avó flagrou os abusos, no entanto, partiu contra a neta e os vizinhos a denunciaram por maus tratos. O homem foi preso e a mulher detida.

De acordo com os policiais militares, o crime ocorreu no Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió, mas os suspeitos foram localizados em Marechal Deodoro, cidade da região metropolitana de Maceió.

Aos policias, a menina disse que o agressor, assim que ficou sozinho com ela, a beijou e passou a mão em suas partes íntimas, e que a avó a agrediu ao presenciar a cena.

Testemunhas relataram aos militares que presenciaram as agressões, e que os episódios de maus tratos eram comuns.

Depois de detidos, o homem e a mulher foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Maceió, onde o homem foi preso por estupro de vulnerável.