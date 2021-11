Homem é preso por estuprar a filha de 13 anos

Depois de formalizar a prisão, ele foi encaminhado para uma unidade do Sistema Penitenciário, onde seguirá à disposição da Justiça

No último sábado (6), um homem procurado há dois anos pela Polícia Civil de Goiás, foi preso pelo estupro cometido contra a própria filha, que tinha 13 anos à época do crime. O prisão ocorreu em Lucas do Rio Verde.

Após troca de informações entre a Polícia Civil de Rio Verde e a Delegacia de Lucas do Rio Verde, os investigadores conseguiram localizar o autor do crime, que usava documento falso.

Depois de formalizar a prisão, ele foi encaminhado para uma unidade do Sistema Penitenciário, onde seguirá à disposição da Justiça.

Em 2019, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Rio Verde representou pela prisão preventiva do suspeito, após as investigações indicarem o estupro cometido pelo suspeito, contra a própria filha, de 13 anos.

Antes de denunciar o crime à Polícia, a vítima pediu ajuda às tias. O investigado tomou conhecimento de que a adolescente havia relatado os abusos e a ameaçou de morte. Depois, ele fugiu da cidade.

O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário de Rio Verde em 2019 e, desde então, a Polícia Civil do município realizou diligências para a localização do investigado.