Homem é preso por deixar idosa passar fome

O filho a submetia a condições desumanas e degradantes, privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis

No dia 29 de outubro, a Polícia Civil do Estado de Goiás prendeu em flagrante um homem, de 45 anos, pelos crimes de abandono, maus-tratos e exploração financeira de sua genitora, uma idosa de 91 anos, que estava vivendo em condições precárias, ambiente insalubre, não tinha alimentos e medicamentos necessários para sua subsistência, dependendo da doação de alimentos por vizinhos. O caso aconteceu em Goiânia.

O autuado é filho da idosa e recebia o benefício previdenciário dela e dinheiro do aluguel de um barracão nos fundos do imóvel, utilizando em proveito próprio, deixando de prover as necessidades básicas da idosa. O filho a submetia a condições desumanas e degradantes, privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis.

A prisão faz parte das diligências da Operação Vetus II, coordenada pela Deai em todo estado de Goiás em cooperação com o Ministério da Justiça e Cidadania. Uma equipe da SEMAS foi ao local e encaminhou a idosa para um abrigo temporário.

Com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás