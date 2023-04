Homem é preso por dar 100 facadas na mulher; filho da vítima foi encontrado na boca de um crocodilo

O suspeito enfrenta duas acusações de assassinato em primeiro grau

Um homem, de 21 anos, pai do menino de 2 anos que foi encontrado morto na boca de um crocodilo, na Flórida, foi preso suspeito da morte do filho e da mulher, Pashun Jeffery, de 20 anos.

Thomas Isaiah Mosley ouviu as acusações de homicídio em primeiro grau em tribunal de São Petersburgo. O corpo da mulher estava na casa dela com mais de 100 marcas de facadas, onde a polícia a encontrou na última quinta-feira (30). Após isso, as autoridades, então, começaram a procurar a criança, Taylen Mosley, de apenas 2 anos.

A investigação levou as autoridades, na sexta-feira (31) ao Lago Maggiore. Ao vasculharem a área, os investigadores viram um crocodilo com algo na boca, de acordo com o chefe da polícia de São Petersburgo, Anthony Holloway. Os policiais dispararam contra o animal, que deixou o corpo da criança cair.

“Não queríamos encontrá-lo dessa maneira. Mas, pelo menos, podemos encerrar o caso para essa família”, afirmou Holloway. Ainda não se sabe a causa da morte de Taylen.

Agora, Thomas Mosley enfrenta duas acusações de assassinato em primeiro grau. O suspeito está em um hospital para tratar de ferimentos leves.

Thomas disse que os cortes foram causadas ao escorregar com uma faca na mão. No entanto, uma impressão do dedo de Mosley estava em um produto de limpeza na casa de Jeffery.