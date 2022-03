Homem é preso por chantagear mulher para não contar sobre traição ao marido dela em MT

Ela teria pago o valor nesta terça-feira, 8, em um lugar determinado pelo suspeito. Depois, ele teria exigido mais R$ 1,5 mil em espécie

Nesta quarta-feira, 9, um homem foi preso em flagrante sob a suspeita de extorquir uma mulher e chantageá-la para não contar ao marido dela sobre uma traição. O caso aconteceu em Barra do Garças (MT).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou estar sendo chantageada pelo homem, que alegava ter provas de relacionamento extraconjugal por parte da vítima. Para não denuncia-la ao marido, o homem exigiu R$ 1 mil.

Ela teria pago o valor nesta terça-feira, 8, em um lugar determinado pelo suspeito. Depois, ele teria exigido mais R$ 1,5 mil em espécie.

Em seguida, a vítima acionou a Polícia Civil e informou sobre o local do encontro. Depois de um monitoramento, as equipes lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante do suspeito, momento onde a mulher entregou ao suspeito o envelope que continha o valor exigido.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado pelo crime de extorsão.