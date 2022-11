Homem é preso por assassinar mulher a facadas na frente dos filhos

Segundo a Polícia Militar, o suspeito morava com a vítima, usou uma faca e cometeu o crime

Um homem de 52 anos foi preso pelo feminicídio de Francisca Wagner de Souza Costa, de 38 anos, no Jardim Boa Esperança, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O crime aconteceu na frente dos filhos.

De acordo com a polícia, durante o patrulhamento de rotina, durante a noite dessa segunda-feira (28), os militares receberam a denúncia de que um homem havia esfaqueado a esposa dentro de casa e que testemunhas o seguravam para que não fugisse,

No local, o homem confessou o crime e as testemunhas informaram que ouviram gritos de socorro vindos da casa e que viram a vítima sendo perseguida pelo marido na rua. Ela, ainda conforme as testemunhas, já havia sido agredida anteriormente.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, na madrugada desta terça-feira (29), no Hospital Regional.

As duas filhas do casal estavam na residência e ficaram sob cuidados de um tio, segundo a PM.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e a Polícia Civil investiga o caso.