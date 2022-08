Homem é preso por agredir os pais e tentativa de homicídio

De acordo com a polícia o suspeito foi preso ainda na porta da casa onde o crime aconteceu

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de agredir os pais com golpes de facão no bairro de Antares, em Maceió. O crime foi registrado no fim da noite desta segunda-feira (9).

As vítimas estavam dentro do imóvel e estavam bastante feridos e sangrando.

Uma equipe do Samu atendeu o casal e os levou para o Hospital Geral do Estado, no bairro do Trapiche da Barra, para receber atendimento médico.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa onde foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio.