Delegado da PCDF é nomeado diretor-geral do Detran

Tanto a saída de Thiago Gomes do cargo de diretor do Detran como a nomeação de Marcelo Portela foram divulgadas no DODF desta terça

No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (9), Thiago Gomes Nascimento, que era o diretor-geral do Detran, foi exonerado. Para ocupar seu lugar, Marcelo Rodrigues Portela Nunes foi nomeado. Thiago Gomes é oficial superior da PMDF e estava no cargo do Detran desde abril deste ano. O motivo de sua saída não foi divulgado. O novo diretor, Marcelo Portela, atuava na chefia da 1ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Sul, e é também presidente do Sindicato de Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sindepo).