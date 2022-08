Pete Davidson está na terapia devido os traumas causados por Kanye

A empresária e o humorista terminaram seu relacionamento de nove meses na última semana por conta de agendas apertadas e distância

O humorista Pete Davidson, de 28 anos, teve que procurar ajuda na terapia para lidar com os traumas causados por Kanye West, de 45. Pete passou meses sendo atacado online pelo rapper, que é ex-marido de sua agora ex-namorada, Kim Kardashian. As informações são do site ‘Daily Mail’.

A notícia vem depois do rapper fazer mais um post nas redes sociais, desta vez celebrando o término do relacionamento de Pete e Kim. Na imagem, uma capa falsa do jornal New York Times dizia “Skete Davidson morto aos 28 anos”, usando um apelido que Kanye inventou para o humorista e usou diversas vezes nos últimos meses.

De acordo com fontes próximas, Kim teria achado o post “espantoso” e continua defendendo Pete de todos os ataques de seu ex-marido. A empresária e o humorista decidiram terminar o namoro de nove meses na última semana por conta de agendas apertadas e distância