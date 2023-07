Homem é preso por agredir mulher com mordida no rosto e chutes em AL

A vítima afirmou que o agressor a impediu de deixar a residência, com o intuito de evitar que ela o denunciasse

No bairro do Clima Bom, em Maceió, uma mulher foi vítima de agressão, sofrendo uma mordida no rosto e chutes por parte de seu companheiro. O agressor foi preso sob a acusação de lesão corporal dolosa.

A vítima relatou à polícia que foi alvo de chutes nas nádegas e braços, além de ter sido mordida no lado direito do rosto.

O suspeito alegou que houve apenas uma discussão verbal entre o casal. No entanto, ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Durante o processo de elaboração do Boletim de Ocorrência, enquanto o comandante e a patrulheira da guarnição prestavam depoimento ao agente da Polícia Civil, a vítima fugiu do local devido ao medo e à tensão da situação.