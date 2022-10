Homem é preso por agredir, estuprar, extorquir e manter ex em cárcere privado

O homem durante cerca de 1h30, a agrediu com tapas no rosto, tentou estrangular e a estuprou

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por agredir, estuprar, extorquir e manter a ex em cárcere privado por várias horas, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, Grande Vitória entre a madrugada de sábado (22) e a tarde deste domingo (23).

A mulher tinha medida protetiva contra o suspeito, Wesley Márcio da Silva, que também foi autuado pelos crimes de ameaça, stalking (perseguição), violência psicológica e violação de domicílio.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima é uma comerciante de 24 anos e começou a ser agredida por volta de 4h de sábado quando o ex desligou a energia de sua casa e aproveitou o momento que ela saiu para verificar o disjuntor e a ameaçou com uma faca.

O homem obrigou a vítima a entrar para dentro de casa e, durante cerca de 1h30, a agrediu com tapas no rosto, tentou estrangular e a estuprou.

Ainda de acordo com a polícia, após as agressões, Wesley levou a comerciante até uma área de caixas eletrônicos. No local, a vítima foi obrigada a fazer vários saques com os cartões de crédito dela e entregar o dinheiro ao ex.

Mantida em cárcere privado por várias horas

Em seguida, a vítima foi levada para outro imóvel onde foi mantida em cárcere privado.

Acionados por vizinhos e amigos que não conseguiram falar com a mulher, os policiais militares ligaram para a vítima por chamada de vídeo, a viram toda machucada e começaram a negociar a liberação dela com o suspeito. A ação contou com reforço de uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME).

Durante o tempo que manteve a mulher presa, o homem continuou fazendo ameaças. Somente por volta de 13h deste domingo Wesley a libertou. A mulher foi encontrada com vários ferimentos.

A vítima contou aos militares que tinha uma medida protetiva contra o ex e mostrou áudios e mensagens com ameaças que recebeu no dia anterior.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça, stalking, violência psicológica, violação de domicílio, cárcere privado, estupro e extorsão. Ele passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) na manhã desta segunda-feira (24) e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.