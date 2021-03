Homem é preso por abandonar pai em rodoviária

Polícia Militar de Blumenau-SC, no Vale do Itajaí, mobilizou uma equipe e também a assistência social

Um homem foi preso sob suspeita de abandonar o próprio pai, um idoso de 63 anos, em uma estação rodoviária. O caso foi registrado na noite de sábado (27).

De acordo com a corporação, o suspeito teria buscado o pai na casa da irmã, em Itajaí, e o deixado na rodoviária de Tijucas, na Grande Florianópolis-SC. Após encontrar o idoso sozinho no local, a Polícia Militar de Blumenau-SC, no Vale do Itajaí, mobilizou uma equipe e também a assistência social dos dois municípios.

O idoso estava apenas com alguns pertences e R$ 40. Os policiais o levaram até a casa do filho, em Blumenau. No entanto, o homem teria se recusado a receber o pai.

Uma equipe da assistência social foi acionada e encaminhou a vítima para um abrigo. O suspeito foi preso e conduzido para a Central de Polícia.

O acusado vai responder por abandono de incapaz. Ele aguarda audiência de custódia na delegacia em Blumenau.