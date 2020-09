Homem é preso em sítio após ser flagrado com armas, peles e 12 crânios de onças

PUBLICIDADE

Um homem de 59 anos foi preso, nessa quarta-feira (16), suspeito de posse ilegal de arma e crime ambiental após ser flagrado com 13 peles e couros de animais silvestres, além de 12 crânios de onças.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) se dirigiram até o sítio na Vila Nova Samuel, Zona Rural de Candeias do Jamari-RO após uma denúncia de que armas e munições estavam sendo vendidas no local. Ao chegarem, os agentes iniciaram uma abordagem.

Durante a ação, foram avistadas duas espingardas com permissão de uso, uma outra de pressão, uma arma calibre .32, além de vários cartuchos intactos. Além disso, as autoridades também se depararam com 13 couros e peles, possivelmente das onças pintada, parda, preta e do gato-maracajá, além de 12 crânios de onças.

Após ser questionado sobre a procedência do material, o homem alegou que as peles foram presentes de alguns amigos e que as armas serviam para proteção da família dele.

Na sequência, o suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Porto Velho, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo.