Homem é preso depois de se passar por padrasto de uma menina para estupra-la

Na noite da última terça-feira, 22, um homem de 26 anos foi preso por estuprar uma menina de 12 anos em Igaci, Agreste de Alagoas.

De acordo com os militares, o agressor foi até a casa onde a vítima mora com a família e se passou pelo padrasto dela. Assim que a garota abriu a porta, o homem tentou agarrá-la para beijar a jovem a força. Ela conseguiu se soltar e fugiu do local.

A polícia conseguiu localizar o suspeito depois de conversar com o padrasto da menina. Ele informou à corporação onde o homem morava. Ele foi preso em sua casa.

Tanto a vítima quanto seu responsável e o estuprador foram encaminhados à Central de Polícia de Arapiraca, onde o crime foi registrado.