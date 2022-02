Homem é preso depois de agredir filha com soco durante discussão com ex na BA

A jovem teve o diagnostico de traumatismo craniano de pequenas proporções e teve alta média na manhã desta sexta-feira, 25

Em Juazeiro do Norte, na Bahia, um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira depois de agredir a filha de 18 anos com um soco. A agressão teria ocorrido no momento em que o homem discutia com a ex-companheira, mãe da jovem. O crime aconteceu no hotel onde a mulher trabalha, na orla da cidade. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com testemunhas, o suspeito José Teógenes Xavier Vitor teria ido até o local de trabalho da ex e iniciou uma discussão. Durante a confusão, José se descontrolou e agrediu verbalmente, além de ameaçar, a mulher.

Presente no momento da cena, a filha do casal começou a gravar a situação com o celular. Irritado por estar sendo filamdo, o homem deu um soco na moça, que caiu pelas escadarias do hotel.

O suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado por pessoas que estavam nas imediações. Elas chamaram a polícia e José Teógenes foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.

A filha do casal foi encaminhada para o Hospital Universitário de Petrolina, cidade vizinha de Juazeiro, no estado de Pernambuco. Ela teve o diagnostico de traumatismo craniano de pequenas proporções e teve alta média na manhã desta sexta-feira, 25.