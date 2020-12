Homem é preso com mais de 40 kg de drogas

PUBLICIDADE

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas após ser abordado em posse de mais de 40 kg de entorpecentes, na noite de terça-feira (22). Ele foi preso após uma denúncia anônima apontar o carro que o suspeito utilizava para praticar assaltos na região.

De acordo com os militares do Batalhão de Polícia e Trânsito (BPTran), o veículo foi abordado em um shopping de Maceió-AL. Os policiais realizaram uma vistoria no carro e encontraram um tablete de cocaína e maquinas de cartões de crédito.

Após ser interrogado, o homem confessou que havia mais drogas escondidas em sua casa. No local os agentes encontraram 39,5 kg de maconha, quase 1 kg de cocaína, facas para corte da droga e uma balança de precisão.

Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes I, onde foi atuado por tráfico de drogas.