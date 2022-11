Homem é preso com drone que lançava maconha em penitenciária

O suspeito estava com o equipamento, envelopes compactos de drogas, uma arma de fogo e munições

Um jovem de 22 anos foi preso na noite desta segunda-feira(21), suspeito de arremessar drogas utilizando um drone na Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar encontrou o suspeito em uma área de mata próximo à penitenciária. Ele estava acompanhado de outro homem que conseguiu fugir. A PM investiga a participação de outros envolvidos no envio de drogas para os presídios.

De acordo com os militares, as facções estão utilizando drones mais silenciosos e menores, dificultando a localização do equipamento.

O setor de inteligência da PM realiza um mapeamento dos presídios que têm recebido um maior número de arremessos de produtos para os detentos. Já foram apreendidos celulares, fones de ouvido, drogas, cigarros entre outros objetos.

Segundo a polícia, o material é envelopado, os traficantes condicional a droga em isopor ou espuma e lançam na penitenciária. O grupo que receberia a maconha será identificado e investigado pela Polícia Civil.