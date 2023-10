Homem é preso após transportar 348 kg de bacon imprópio em MG

A carga seria destinada a um estabelecimento comercial na cidade vizinha

Um homem cuja idade não foi revelada acabou sendo detido, na BR-458, na cidade de Inhapim, região da Zona da Mata, por estar transportando bacon de maneira irregular. A carga, que pesava 348,5 kg, seria destinada a um estabelecimento comercial na cidade vizinha de Caratinga.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizou a abordagem a uma Fiat Fiorino no km 99 da rodovia. Durante a inspeção, os policiais descobriram que o veículo estava transportando 14 sacos contendo 205 sacolas de 1.7 kg de bacon, todos desprovidos dos necessários selos de inspeção sanitária e mantidos em temperatura ambiente.

O condutor informou às autoridades que a mercadoria seria vendida em Caratinga. Para garantir a segurança dos consumidores, representantes do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) foram chamados ao local e confirmaram as condições impróprias do produto para o consumo humano.

Diante da situação, o motorista foi imediatamente detido e levado à delegacia de Inhapim, onde sua prisão em flagrante foi confirmada pelas autoridades.