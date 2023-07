Homem é preso após ter agredido e queimado esposa viva em MS

O corpo da vítima foi encontrado carbonizado e com lesões na cabeça, provocado por golpes de tijolo

Nesta terça-feira (18), um homem, de 22 anos, foi preso no Paraná, ele estava sendo procurado após ter cometido um feminicídio contra a esposa, de 29 anos, em Naviraí, Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada do dia 9 de julho, em uma residência abandonada no município. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado e com lesões na cabeça, provocado por golpes de tijolo.

Segundo o depoimento à polícia, o suspeito afirmou que agiu por ciúmes, disse que arrastou sua esposa até uma casa abandonada, onde desferiu diversos golpes contra a cabeça dela. Depois, pegou um litro de gasolina ateou fogo no corpo dela.

Segundo o médico, a vítima ainda estava viva quando seu corpo foi incendiado.

O homem foi preso por feminicídio e o caso segue em andamento.