Homem é preso após tentar matar a própia esposa e manter ela em cárcere privado

O suspeito escreveu uma mensagem de desculpas pelo crime na parede da residência onde moravam

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante, por manter a esposa, de 29 anos, em cárcere privado e tentar matá-la nessa segunda-feira (13), em Normandia, município ao Norte de Roraima.

De acordo com a PM, a mensagem foi escrita em uma das paredes do imóvel. Nela, ele pedia desculpas e disse que a amava a mãe: “Vocês me desculpem. Mãe, te amo”.

A prisão aconteceu por volta das 13h quando os policiais foram acionados para atender a ocorrência de cárcere privado. Segundo a denúncia, o suspeito planejava assassinar a mulher e, em seguida, se matar.

Na residência do casal, os agentes observaram, pela janela de um quarto, que o homem segurava uma faca de aproximadamente 30 centímetros com uma das mãos e a vítima com um dos braços.

Para “intervir e evitar a tragédia”, os policiais arrombaram a porta de entrada da casa e a do quarto onde os dois estavam. Dentro do cômodo, o homem já imobilizava a mulher com um golpe de “mata-leão”.

Os policiais ordenaram que ele largasse a faca e deitasse no chão. No primeiro momento, o suspeito se recusou, mas soltou a vítima e o objeto logo em seguida.

A mulher estava com as mãos amarradas por uma corda e uma sacola plástica tampava sua boca para que ela não gritasse. Ela relatou aos policiais que foi atraída até o local por volta das 11h.

Além disso, ela contou que já havia sido ameaçada de morte por ele outras vezes, mas não denunciou o caso à PM por ter medo que ele fizesse algo com ela ou com seus filhos.

No local, os agentes encontraram uma outra faca e uma garrafa de bebida alcoólica. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Normandia.